Количество вспышек на Солнце стремительно сокращается
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P
Солнечная активность заметно снизилась, о чём свидетельствует сокращение количества вспышек. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«На данный момент происходит стремительное падение темпа солнечных вспышек: ещё 10 декабря за сутки произошло 23 вспышки, на следующий день — 12, потом десять и на прошедших выходных — соответственно восемь и пять. Доведя этот нехитрый ряд до логического завершения, можно предположить, что к среде-четвергу это уже будет полный ноль», — говорится в публикации.
По мнению учёных, звезда входит в двухнедельный период относительного спокойствия. С середины октября она демонстрирует предсказуемый цикл: две недели повышенной активности, за которыми следуют две недели затишья. Эта модель поведения пока остаётся неизменной. Астрономы также предполагают, что снижение активности происходит и на невидимой стороне Солнца, поскольку там не фиксируются сильные вспышки.
А на прошлой неделе на Солнце зафиксировали отрыв гигантского протуберанца, размер которого в момент отделения в 80 раз превышал диаметр Земли. Ранее в начале декабря на Солнце была зафиксирована серия из семи мощных вспышек класса М — предпоследнего по силе.
