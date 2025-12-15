Количество вспышек на Солнце стремительно сокращается

Солнечная активность заметно снизилась, о чём свидетельствует сокращение количества вспышек. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«На данный момент происходит стремительное падение темпа солнечных вспышек: ещё 10 декабря за сутки произошло 23 вспышки, на следующий день — 12, потом десять и на прошедших выходных — соответственно восемь и пять. Доведя этот нехитрый ряд до логического завершения, можно предположить, что к среде-четвергу это уже будет полный ноль», — говорится в публикации.

По мнению учёных, звезда входит в двухнедельный период относительного спокойствия. С середины октября она демонстрирует предсказуемый цикл: две недели повышенной активности, за которыми следуют две недели затишья. Эта модель поведения пока остаётся неизменной. Астрономы также предполагают, что снижение активности происходит и на невидимой стороне Солнца, поскольку там не фиксируются сильные вспышки.