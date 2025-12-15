Доктор Мясников поведал о случае из практики, от которого его волосы встали дыбом

Врач и телеведущий Александр Мясников поделился в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» необычным случаем из своей практики, который буквально заставил все его волосы на голове зашевелиться. Выпуск с его рассказом опубликован на цифровой платформе «Смотрим».

Доктор вспомнил, как к нему на приём обратился 25-летний пациент. После проведения всех необходимых обследований и анализов, показавших результаты в пределах возрастной нормы, молодой человек решил проконсультироваться по этим данным со своим нутрициологом. Беседа со специалистом по вопросам питания проходила по громкой связи в присутствии Мясникова.

«У меня начинают шевелиться волосы на голове. [У пациента] Хороший холестерин — ему говорят, надо понизить. «А белок у тебя 72» — а это норма, — «а я хотел бы видеть 76». Почему 76? «А АЛТ — показатель печени — у тебя снижен». Что и хорошо. То есть он говорит вещи, абсолютно противоречащие любому медицинскому постулату», — отреагировал на вердикт нутрициолога Мясников.

По словам доктора, рекомендации медика полностью противоречили общепринятым медицинским нормам и фактически трактовали хорошие показатели как проблемные.

При этом Мясников отметил, что в целом нутрициолог дал пациенту верные советы относительно режима питания, однако его интерпретация лабораторных результатов вызвала серьёзное недоумение у практикующего доктора.

Ранее доктор Мясников призвал пациентов перестать вызывать врача на дом без веской причины. По его мнению, это создаёт избыточную нагрузку на систему здравоохранения. Специалист объяснил, что температура 37,5 или даже 38 градусов при обычном ОРВИ или гриппе не требует срочного визита медика. Внимание нужно, лишь когда она поднимается выше 38,5 °C.