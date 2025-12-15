Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 14:38

В США считают, что для McDonald's возвращение в Россию стало лучшей рекламой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mareks Perkons

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mareks Perkons

Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи оценил потенциальное возвращение McDonald’s на российский рынок как «лучшую рекламу» для компании. Его слова приводит RTVI.

«Я знаю, что был call option, то есть было соглашение между владельцем «Вкусно — и точка» и McDonald’s о том, что McDonald’s смог бы прийти и купить эту долю обратно. И если бы McDonald’s пришёл обратно и это прошло бы успешно, это стало бы самой лучшей рекламой, которую мы смогли бы придумать», — заявил Эйджи.

Напомним, McDonald’s приостановила работу в России в марте 2022 года. Активы сети выкупил предприниматель Александр Говор и открыл на их месте рестораны «Вкусно — и точка».

Производитель виски Jameson зарегистрировал бренд в России, несмотря на уход с рынка
Производитель виски Jameson зарегистрировал бренд в России, несмотря на уход с рынка

Кроме того, уже в ноябре McDonald’s зарегистрировал в Роспатенте новые товарные знаки. Речь идёт о названиях «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», McFresh, McFlurry, Big Mac и «МакДоставка». Все регистрации были поданы из США в декабре 2024 года.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar