В США считают, что для McDonald's возвращение в Россию стало лучшей рекламой

Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи оценил потенциальное возвращение McDonald’s на российский рынок как «лучшую рекламу» для компании. Его слова приводит RTVI.

«Я знаю, что был call option, то есть было соглашение между владельцем «Вкусно — и точка» и McDonald’s о том, что McDonald’s смог бы прийти и купить эту долю обратно. И если бы McDonald’s пришёл обратно и это прошло бы успешно, это стало бы самой лучшей рекламой, которую мы смогли бы придумать», — заявил Эйджи.

Напомним, McDonald’s приостановила работу в России в марте 2022 года. Активы сети выкупил предприниматель Александр Говор и открыл на их месте рестораны «Вкусно — и точка».

Кроме того, уже в ноябре McDonald’s зарегистрировал в Роспатенте новые товарные знаки. Речь идёт о названиях «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», McFresh, McFlurry, Big Mac и «МакДоставка». Все регистрации были поданы из США в декабре 2024 года.