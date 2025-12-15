Прямая линия 2025
15 декабря, 14:35

На Гавайях акула укусила дайвера, пытавшегося освободить её из сетей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan Pircher

На Гавайях аквалангиста укусила акула, когда он пытался освободить хищницу, запутавшуюся в рыболовных снастях. Об этом сообщило издание Hawaii News Now.

Инцидент произошёл возле пляжа Каалуалу в районе Кау. Друзья пострадавшего помогли ему добраться до берега, после чего его доставили вертолётом в больницу. Молодому человеку оказали первую помощь на месте, и, по информации медиков, его жизни ничего не угрожает.

В Австралии дайвер дал отчаянный бой акуле, чтобы спасти свою девушку

Ранее российская туристка из Санкт-Петербурга получила серьёзные травмы во время снорклинга на Мальдивах. Девушку унесло течением в зону, где подкармливают акул, и хищница приняла её за добычу, укуси́в за палец. Организаторы экскурсии оказали первую помощь, остановили кровотечение и доставили пострадавшую в ближайший медпункт.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

