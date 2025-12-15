Прямая линия 2025
15 декабря, 14:49

Телефон пропавшей в Тасмании бельгийки нашли спустя 2,5 года в траве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / svetliy

Мобильный телефон женщины из Бельгии, пропавшей в австралийском штате Тасмания, был найден по прошествии 2,5 лет. Об этой находке, способной прояснить маршрут путешественницы, информирует британское издание The Sun

Селин Кремер перестала выходить на связь 17 июня 2023 года. Сигнал с её гаджета в последний раз зафиксировали в локации у водопада Философов вблизи горы Крэдл. Смартфон марки Samsung обнаружил участник поискового отряда: аппарат лежал в 100 метрах от точки последней геолокации — того самого водопада, скрытый плотным покровом дикорастущих растений.

По словам исследователя Тасмании Роба Парсонса, данное открытие позволяет точнее определить направление движения Кремер. Оно также служит весомым подтверждением первоначальной версии о маршруте пропавшей.

Ранее Life.ru писал, что на Камчатке продолжаются поиски 63-летнего охотника Павла Халоймова, пропавшего в глухой тайге. Мужчина из посёлка Эссо ушёл в лес в начале ноября, и с середины месяца с ним прервалась связь.

    avatar