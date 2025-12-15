Германия разработала план из 10 пунктов по военному сотрудничеству с Украиной

Правящая коалиция Германии утвердила план из 10 пунктов по расширению военного сотрудничества с Украиной, сообщает газета Bild. Документ предусматривает регулярные консультации военных ведомств и создание координационного бюро украинской оборонной промышленности в Берлине.

В рамках плана также планируется увеличить присутствие германского бизнеса в сфере вооружений на Украине, расширить полномочия военного атташата в Киеве и обеспечить постоянный обмен мнениями о потребностях в различных видах оружия.

Кроме того, Германия намерена совместно с европейскими партнёрами создать своего рода альянс по закупкам оружия для Украины, интегрировать украинскую военную промышленность в европейский рынок и наладить постоянный обмен данными с фронта, включая использование немецких оборонных технологий.

Напомним, что ранее стало известно о намерении Бундесвера закупить бронежилеты и каски для 80 тысяч гражданских сотрудников. Обеспечение защитной экипировкой будет проходить поэтапно в ближайшие годы, однако точная стоимость закупки остаётся неизвестной. Такое происходит впервые со времён холодной войны.