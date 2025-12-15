Прямая линия 2025
Регион
15 декабря, 14:40

Германия разработала план из 10 пунктов по военному сотрудничеству с Украиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Правящая коалиция Германии утвердила план из 10 пунктов по расширению военного сотрудничества с Украиной, сообщает газета Bild. Документ предусматривает регулярные консультации военных ведомств и создание координационного бюро украинской оборонной промышленности в Берлине.

В рамках плана также планируется увеличить присутствие германского бизнеса в сфере вооружений на Украине, расширить полномочия военного атташата в Киеве и обеспечить постоянный обмен мнениями о потребностях в различных видах оружия.

Кроме того, Германия намерена совместно с европейскими партнёрами создать своего рода альянс по закупкам оружия для Украины, интегрировать украинскую военную промышленность в европейский рынок и наладить постоянный обмен данными с фронта, включая использование немецких оборонных технологий.

Напомним, что ранее стало известно о намерении Бундесвера закупить бронежилеты и каски для 80 тысяч гражданских сотрудников. Обеспечение защитной экипировкой будет проходить поэтапно в ближайшие годы, однако точная стоимость закупки остаётся неизвестной. Такое происходит впервые со времён холодной войны.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
