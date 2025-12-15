Уже 7 стран ЕС против кражи российских активов

В Евросоюзе нарастает мощная оппозиция инициативе Еврокомиссии, предлагающей оформить замороженные средства РФ как кредит на репарации для Киева. Как передаёт авторитетный брюссельский портал Euractiv, коалиция несогласных с этим подходом стран-участниц расширилась уже до семи.

Помимо изначальных критиков в лице Бельгии, Венгрии и Словакии, своё сопротивление теперь демонстрируют Италия, Болгария, Мальта и Чешская Республика. В публикации отмечается, что правительства четырёх новых противников заняли такую жёсткую позицию, ориентируясь на Вашингтон, где считают, что конфискация российского имущества способна разрушить хрупкие перспективы будущих переговоров.

Всё теперь зависит от председателя Европейского совета Антониу Кошты, которому предстоит сделать сложный выбор в ближайший четверг на встрече глав государств ЕС. По данным издания, любой его вердикт — как остановить процедуру, так и настоять на её продолжении — неизбежно приведёт к глубокому кризису единства внутри союза.