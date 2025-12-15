Прямая линия 2025
15 декабря, 14:37

Санчес: Испания направила Украине 2 миллиарда евро помощи, включая военную

Председатель правительства Испании Педро Санчес. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Испания выделила Украине 2 миллиарда евро поддержки различного характера, включая военную. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр королевства Педро Санчес.

«Мы выделили 2 миллиарда евро помощи Украине, помощи всех видов, в том числе военной», — сообщил Санчес.

Глава правительства добавил, что три месяца назад в Мадриде был создан офис по восстановлению Украины, который займётся реформами и модернизацией страны. Новый орган будет координировать проекты помощи и контролировать их эффективность.

В Испании раскрыли, чьи интересы «поставлены на кон» на Украине
В Испании раскрыли, чьи интересы «поставлены на кон» на Украине

Ранее Испания объявила о выделении Украине €817 млн помощи. €100 млн из этой суммы пойдут на закупку вооружения у США в рамках инициативы PURL («Список приоритетных требований Украины»). Кроме того, €200 млн направят на восстановление энергетического сектора страны, а пакет помощи будет включать вооружение на сумму €300 млн.

