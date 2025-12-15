Россиянам раскрыли минимальный размер пенсии по регионам страны в 2026-м

Минимальный размер пенсии в России напрямую зависит от прожиточного минимума пенсионера (ПМП). Если выплаты не достигают этого уровня, государство доплачивает разницу. Какие регионы получают самые высокие и низкие минимальные пенсии и от чего зависит их размер. Об этом сообщил «РБК Инвестиции».

В России различают страховую, социальную, государственную и накопительную пенсии. Страховая пенсия складывается из страховой части, зависящей от стажа и зарплаты, и фиксированной выплаты от государства. Соцпенсия предназначена для тех, кто не набрал достаточного стажа, а также для иностранцев, проживших в РФ не менее 15 лет. Государственная пенсия назначается лицам, пострадавшим от радиационных или техногенных катастроф.

Накопительная пенсия формируется за счет прежних взносов, добровольных отчислений и инвестиционного дохода. С 2014 года действует мораторий: взносы работодателя идут только на страховую часть для нынешних пенсионеров. Сейчас накопительная пенсия растёт лишь за счёт собственных взносов и инвестдохода. Фактически минимальная пенсия — это сумма не ниже ПМП. В 2026 году пенсионный возраст составит 59 лет для женщин и 64 года для мужчин при наличии 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Социальная пенсия назначается с 64 и 69 лет и не выплачивается официально работающим.

Прожиточный минимум рассчитывается на основе медианного дохода населения. С 1 января 2026 года среднедушевой ПМ — ₽18 939, а ПМ для пенсионеров — ₽16 288. Самый высокий ПМП ожидается в Чукотском АО — ₽42 511, самый низкий — в Липецкой и Тамбовской областях (₽13 518). В Москве ПМП составит ₽18 971, в Санкт-Петербурге — ₽17 754, а в большинстве центральных регионов — ₽14–16 тыс.

Ранее сообщалось, что в 2026 году на страховую пенсию по старости выйдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1967 года рождения. Это произойдёт в рамках завершения переходного периода повышения пенсионного возраста. Мужчины смогут оформить пенсию в 64 года, женщины — в 59 лет. После окончания переходного этапа, как добавила Подольская, начнёт действовать единое правило выхода на пенсию: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.