Российскую модель похитили в Мьянме и отправили в центр по продаже органов

Российская модель из Сибири оказалась в плену у преступников в Мьянме, куда её заманили обещанием трудоустройства в Таиланде. Данную информацию передаёт телеграм-канал Mash, уточняя, что девушку лишили документов и вывезли в джунгли, где её жизни угрожает опасность из-за возможного обстрела криминального центра, где торгуют органами.

Жертва первоначально прилетела в Таиланд, откуда её практически сразу переправили в Мьянму для якобы прохождения собеседования. После формального одобрения её кандидатуры девушку силой задержали и отобрали паспорт вместе с другими личными документами. По имеющейся информации, в центре вместе с россиянкой насильно удерживают около 200 других людей. Отказывающихся работать — систематически избивают, подвергают пыткам с применением электрошокеров и открыто угрожают физической расправой.

Всю группу недавно переместили в приграничные джунгли из-за обострения конфликтов между вооружёнными группировками и войсками, а также в связи с угрозой силовых зачисток подобных объектов. По словам правозащитника Ивана Мельникова, бандиты потребовали за освобождение модели выкуп в размере 10 тысяч долларов. Такой суммы у похищенной, разумеется, нет. О произошедшем уже уведомлены российские дипломатические представительства в Мьянме и Таиланде.

Ранее сообщалось, что россиянка, освобождённая из рабства в Мьянме, где её принуждали работать в нелегальном колл-центре, успешно отправлена на родину. У женщины отсутствовали все документы, включая паспорт, что изначально осложнило организацию её возвращения. Для решения этой проблемы был выбран маршрут через Китай.