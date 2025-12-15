На 70-м году жизни скончался заслуженный артист России Албек Хупсергенов

Культура Кабардино-Балкарии понесла тяжёлую утрату. На 70-м году жизни скончался заслуженный артист России, ведущий вокалист Государственного музыкального театра КБР Албек Хупсергенов. Печальную новость сообщило министерство культуры региона.

Албек Хамидбиевич Хупсергенов родился 30 марта 1956 года в селе Заюково. После окончания школы он работал учителем музыки, затем получил образование в Нальчикском музыкальном училище и Воронежской государственной консерватории по классу сольного пения, которую окончил в 1984 году. Обладая выразительным баритоном, он вскоре после прихода в труппу Государственного музыкального театра КБР стал одним из его ведущих вокалистов.

За годы творческой карьеры артист исполнил множество ключевых партий в операх, опереттах и музыкальных спектаклях. Среди его работ — Жермон в «Травиате» Верди, Риголетто в одноимённой опере, заглавная партия в «Алеко» Рахманинова, Онегин в «Евгении Онегине» Чайковского, а также роли в произведениях Кальмана, Штрауса, Александрова и других композиторов.

Помимо работы в театре, Албек Хупсергенов был известен как активный пропагандист музыкального наследия. Будучи солистом театра адыгской песни «Бжьамий», он внёс значительный вклад в сохранение и популяризацию народных песен, которые в его исполнении пользовались любовью слушателей как в республике, так и за её пределами.

В некрологе, опубликованном министерством культуры, подчёркивается, что уход артиста — невосполнимая утрата для театральной и музыкальной культуры Кабардино-Балкарии.

