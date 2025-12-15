Путин отменил обязательные работы для трёх групп населения

Президент России Владимир Путин подписал законы, которые освобождают от обязательных работ матерей-одиночек, отцов-одиночек, а также тех, кто усыновил или взял под опеку детей-инвалидов. Эти законы теперь опубликованы на сайте с правовыми актами.

Первый закон защищает женщин с детьми‑инвалидами, а также мужчин, которые в одиночку воспитывают ребёнка до трёх лет или ребёнка-инвалида. Закон также распространяется на единственных усыновителей, опекунов или попечителей таких детей.

Второй закон даёт судебному приставу право обратиться в суд с просьбой освободить должника из перечисленных категорий от обязательных работ. Это возможно, если выполнение работы затруднено из-за инвалидности первой или второй группы, беременности или тяжёлой болезни.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о поэтапном освобождении малого бизнеса от уплаты НДС, вносящий изменения в Налоговый кодекс. Документ предусматривает постепенное снижение порога годовой выручки, при достижении которого у предпринимателей возникает обязанность по уплате данного налога.