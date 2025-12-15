Трек Инстасамки «За деньги да» прозвучал на итальянском в Башкирском театре оперы

В Башкирском театре оперы в рамках оперы «Севильский цирюльник» прозвучала песня Инстасамки «За деньги да» — но на итальянском языке. Для зрителей на экране вывели перевод текста. Кадры с выступления начали выкладывать в социальных сетях.

Артистка оперного театра исполнила трек Инстасамки «За деньги — да». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ trishuripanews

Необычное режиссёрское решение вызвало скандал: несколько ведущих исполнительниц оперы отказались участвовать в постановке из-за интеграции современного трека. У зрителей мнение разделилось — одни говорят, что трек хорошо интегрировали в классическое произведение, а незнающий зритель мог даже и не заметить подвоха. Другие выступили против искажения традиционной оперы итальянского композитора Джоаккино Россини.

Ранее народный артист России Николай Цискаридзе пришёл в ярость от фотографии телеведущей канала «Россия 24» Марии Григорьевой, которая легла на бортик ложи в Большом театре. Увидев эти кадры, он выразил крайнее возмущение в своём личном блоге, где публично осудил журналистку за нарушение театрального этикета.