Путин ещё на год продлил механизм параллельного импорта

Президент России Владимир Путин подписал закон, который продлевает на 2026 год механизм параллельного импорта. Об этом стало известно из документа, размещённого на официальном портале для публикации правовых актов.

Указанный механизм разрешает российским компаниям закупать и ввозить широкий спектр товаров без согласия первоначальных правообладателей брендов. Данная норма успешно действует с весны 2022 года. Меры в свою очередь направлены и на смягчение последствий санкционного давления недружественных стран.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин утвердил закон, устанавливающий повышенную налоговую ставку для иностранных агентов. Согласно новым правилам, физические лица, признанные иноагентами, будут обязаны платить налог на доходы по единой ставке в 30%. Они также лишаются права на применение целого ряда налоговых льгот, включая инвестиционные вычеты и освобождение от налогообложения при наследовании или дарении имущества.