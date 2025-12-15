Прямая линия 2025
15 декабря, 15:25

«Вас бы и в помине не было»: Захарова ответила на «остроумную» шутку польского министра про Ленина

«Вас бы и в помине не было»: Захарова ответила на «остроумную» шутку польского министра про Ленина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко ответила министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, напомнив ему о роли Владимира Ленина в создании польской государственности. По её словам, «если бы не Ленин, никакой Польши не было бы и в помине».

Поводом стала публикация Сикорского в соцсети Х, где он «пошутил» о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, заявив: «Виктор заработал свой орден Ленина». Захарова отметила, что таким образом польский министр отреагировал на критику Орбаном идеи конфискации российских активов.

Дипломат подчеркнула, что Ленин сыграл ключевую роль в становлении независимой Польши, а советско-польское сотрудничество дало стране шанс стать индустриальной и культурной державой.

«Так что Ленин — во многом архитектор независимого польского государства. И современную Польшу так же можно было бы назвать «Польшей имени Владимира Ильича Ленина». Об этом Варшаве точно не стоит забывать»,подчеркнула Захарова в Telegram-канале.

Ранее на Сикорского за выпад в сторону России обрушился министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По словам Сийярто, Будапешт не поддерживает попытки других стран втянуть его в военные действия против России.

Полина Никифорова
