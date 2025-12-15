Служба внешней разведки Украины открестилась от Ермака

Служба внешней разведки Украины опровергла информацию о том, что бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак является сотрудником ведомства или имеет какой-либо особый статус в его структуре. Данное заявление последовало после запроса народного депутата Верховной рады Ярослава Железняка, который пытался прояснить слухи о возможном трудоустройстве Ермака в СВР в качестве советника после его ухода с предыдущей должности.

«Обратились с соответствующим запросом. Получили ответ, что нет, такой гражданин, как Ермак Андрей Борисович, к работе СВР не привлечён», — написал Железняк в соцсетях и приложил официальный ответ главы СВР Олега Иващенко.

В представленном документе указано, что Ермак не входит в штат СВР. Подтверждений его обращения за содействием в ведомство или получения от него каких-либо особых статусов или преференций также не имеется.

До этого оппозиционный депутат Рады Александр Дубинский заявил, ссылаясь на свои источники, что Ермак якобы пребывает в Киеве, в здании СВР Украины, и продолжает руководить властными структурами страны.

Ранее сообщалось, что Ермак помирился с Зеленским после коррупционного скандала. На данный момент экс-глава офиса Зеленского утратил прежнее влияние, однако складывается впечатление, что со временем он может вернуться в большую политику. Как считают в Раде, именно эта перспектива тормозит назначение нового руководителя администрации Зеленского.