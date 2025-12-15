Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак способен пойти на сотрудничество против своего окружения ради личной безопасности. Об этом ТАСС сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Я думаю, что у него мало шансов на спокойную и нормальную жизнь. Тут вопрос, кто первым до него доберётся. <…> Все, кто замешан в тёмных делах на Украине, прекрасно понимают, что Ермак молчать не будет. С целью купить себе безопасность и какую-то спокойную жизнь он сдаст всех. Потому что иначе шансов выжить у него просто в прямом смысле очень мало», — сказал Прозоров.

Андрей Ермак, который, как утверждается, был снят с должности на фоне крупного коррупционного скандала, представляет серьёзный интерес для политических сил в США. Прозоров считает, что Ермак может стать ценным источником информации о незаконных действиях, связанных с поддержкой Киева.

В частности, экс-сотрудник СБУ заявил, что Ермак якобы крайне важен для Республиканской партии США в преддверии выборов в Конгресс, так как способен рассказать о коррупционных процессах с участием представителей Демократической партии. По его словам, Ермак является «козырным тузом» в политической борьбе, поэтому, как считает Прозоров, за его лояльность будут бороться обе стороны американского истеблишмента.