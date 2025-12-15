Экс-офицер СБУ раскрыл, на что пойдёт Ермак ради собственного спасения
Андрей Ермак. Обложка © AP/TASS/Jose Luis Magana
Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак способен пойти на сотрудничество против своего окружения ради личной безопасности. Об этом ТАСС сообщил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.
«Я думаю, что у него мало шансов на спокойную и нормальную жизнь. Тут вопрос, кто первым до него доберётся. <…> Все, кто замешан в тёмных делах на Украине, прекрасно понимают, что Ермак молчать не будет. С целью купить себе безопасность и какую-то спокойную жизнь он сдаст всех. Потому что иначе шансов выжить у него просто в прямом смысле очень мало», — сказал Прозоров.
Андрей Ермак, который, как утверждается, был снят с должности на фоне крупного коррупционного скандала, представляет серьёзный интерес для политических сил в США. Прозоров считает, что Ермак может стать ценным источником информации о незаконных действиях, связанных с поддержкой Киева.
В частности, экс-сотрудник СБУ заявил, что Ермак якобы крайне важен для Республиканской партии США в преддверии выборов в Конгресс, так как способен рассказать о коррупционных процессах с участием представителей Демократической партии. По его словам, Ермак является «козырным тузом» в политической борьбе, поэтому, как считает Прозоров, за его лояльность будут бороться обе стороны американского истеблишмента.
Напомним, что Зеленский подписал указ об освобождении Андрея Ермака от должности руководителя офиса президента Украины. Отмечалось, что Ермак подал заявление об отставке после обысков, проведённых Национальным антикоррупционным бюро Украины, а позднее планировалось провести консультации с кандидатами на освободившийся пост. Кроме того, в Министерстве обороны России заявляли, что Андрей Ермак, находясь на посту главы офиса президента, якобы лично курировал ввоз на территорию Украины отработанного ядерного топлива. После увольнения Ермак восстановил активное общение с Владимиром Зеленским. Сразу после ухода с должности между ними произошёл серьёзный конфликт, однако позднее контакты были возобновлены, и стороны вновь начали регулярно поддерживать связь.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.