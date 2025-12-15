Владимир Зеленский в ходе продолжительных переговоров со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Берлине несколько раз отвергал идею вывода ВСУ из Донбасса. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник в дипломатических кругах.

«Стороны обсудили территорию Украины на фоне поддержки США требования России о выводе войск из районов ДНР, которые московским силам не удавалось захватить с 2014 года, сообщил источник, знакомый с ситуацией», — пишут журналисты издания.

Они также отметили, что Зеленский отрёкся от предложений, настаивая на своих требованиях.

В рамках диалога Зеленский обозначил потенциальную готовность отойти от стратегической цели интеграции в НАТО. Это могло бы стать возможным при заключении Киевом отдельных договоров о гарантиях безопасности с Соединёнными Штатами, европейскими державами, а также, возможно, Канадой и Японией.

Главарь киевского режима выразил уверенность, что подобные двусторонние договорённости способны создать эффект, сопоставимый с действием знаменитой пятой статьи Североатлантического альянса о коллективной обороне, информирует Bloomberg.

Ранее сообщалось, что переговоры украинской и американской делегаций по вопросам урегулирования конфликта завершились в Берлине. Вторая встреча, состоявшаяся сегодня, в понедельник, длилась около двух часов.