Психологи объяснили, почему большинство россиян не ощущают новогоднего настроения

Подавляющее большинство россиян — 84% — встречают Новый год без праздничного настроения. Лишь 16% опрошенных ощущают приближение праздника. Об этом рассказали психологи Илья Ахмедов и Ольга Темирханова.

По словам экспертов, такое состояние — это естественная реакция психики на накопленный за месяцы хронический стресс и напряжение, а не признак личной холодности. Когда нервная система в режиме выживания, она экономит ресурсы и снижает эмоциональную вовлечённость.

«Чем больше человек пытается соответствовать и всеми силами создать этот ложный позитивный эффект, тем больше это может, наоборот, подвергать его психику негативному воздействию», — пояснила Ольга Темирханова.

Психолог советует не подводить итоги года, если нет ресурсов, и отказаться от грандиозных планов. Она рекомендует провести новогоднюю ночь так, как хочется — посмотреть фильм или почитать книгу, не придавая событию избыточной значимости.

«Важно разрешить себе любые переживания, включая усталость, апатию или грусть. Принятие этих чувств снижает внутреннее сопротивление и со временем само по себе улучшает эмоциональное состояние», — добавил Илья Ахмедов в разговоре с «Вечерней Москвой».

Эксперты рекомендуют не давить на себя, сознательно снизить ожидания от праздника и сместить фокус на заботу о себе и простые, приятные ритуалы.

Ранее исследование показало, что почти половина россиян (47%) несколько раз в неделю совершают спонтанные покупки именно для поднятия настроения. Большинство (44%) тратят на такие «маленькие радости» до 1000 рублей в месяц, а каждый четвёртый (25%) — от 1000 до 3000 рублей. При этом возможность сэкономить сама по себе приносит положительные эмоции.