Лавров обсудил с членами Американской торговой палаты перспективы отношений РФ и США

Глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу с членами Американской торговой палаты в РФ, на которой обсудили возможные перспективы взаимодействия Москвы и Вашингтона. Об этом сообщили на сайте внешнеполитического ведомства.

Министр изложил оценки текущей международной обстановки и обозначил видение будущего российско-американских отношений с учётом настроя администрации президента США Дональда Трампа на содействие устойчивому урегулированию конфликта вокруг Украины.

Отдельное внимание стороны уделили роли деловых кругов. Участники встречи обсудили, какую конструктивную функцию бизнес может сыграть в восстановлении торгово-инвестиционных связей между двумя странами.

