«Жужжалка Судного Дня» передала третье сообщение за день на фоне переговоров США и Киева

На фоне берлинских переговоров США и Украины «Жужжалка» (УВБ-76), известная как «Радиостанция Судного дня», сегодня уже третий раз вышла в эфир. Об этом пишут энтузиасты, отслеживающие её активность.

Закодированное сообщение прозвучало 15 декабря в 18:31 по московскому времени. В эфире была передана последовательность: «НЖТИ 08895 ЛАЗОМИГ 5528 6989».

УВБ-76 представляет собой коротковолновую радиостанцию, чья история начинается с советской эпохи. Её регулярное вещание преимущественно состоит из фонового шума, что привело к появлению прозвища «Жужжалка». Периодически передаваемые кодированные сообщения породили множество гипотез относительно истинного предназначения станции.

До этого сегодня УВБ-76 передала кодированное сообщение. В эфире прозвучали наборы букв и цифр, включая «НЖТИ 52710 ВХОДОШУНТ 9051 8779».