Режиссёру Райнеру перерезали горло во время семейного конфликта

Американские таблоиды сообщили о возможном нападении на режиссёра Роба Райнера и его супругу в их доме в Лос-Анджелесе. По данным TMZ, речь может идти о тяжёлом семейном конфликте, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Источники портала утверждают, что супругов обнаружили с серьёзными ранениями, а полиция якобы проверяет версию причастности одного из членов семьи. Одна из дочерей пары, как сообщается, указала правоохранителям на «опасного» родственника. При этом сами силовые структуры ситуацию публично не комментируют. Также в публикациях упоминается сын семьи, который долгие годы боролся с наркотической зависимостью.

Напомним, что экстренные службы были в доме Райнера и его жены уже в 15:30, а через несколько минут полицейские начали «расследование смерти при вызове скорой помощи» — стандартную процедуру, когда пожарные находят тело. Следователи отдела расследования убийств были назначены для ведения дела.