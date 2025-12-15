Планы Германии по увеличению числа военных специалистов на Украине являются опасным реваншизмом и могут закончиться для страны катастрофой. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Он провёл историческую параллель, напомнив, что Германия уже нарушала военные ограничения Версальского договора 1919 года после прихода к власти нацистов. По мнению депутата, канцлер ФРГ Фридрих Мерц забыл, чем это закончилось.

«Немцы, видимо, позабыли, чем для них это всё закончилось. Реваншизм всё-таки имеет место быть в действиях канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Попытки вступить в гонку вооружений всегда плохо для Германии заканчивались. В целом, людям не повезло с руководством ЕС. Это отдельные обезумевшие личности, ставшие во главе государств», — подчеркнул Колесник в разговоре с NEWS.ru.

Парламентарий также заявил, что в действиях Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы евродипломатии Каи Каллас видна попытка «реанимировать дух» их предков-нацистов. Он предупредил, что такая «реинкарнация» может обернуться для них полным крахом.

Ранее Фридрих Мерц допустил возврат к обсуждению обязательной воинской повинности в случае, если добровольный набор не позволит достичь целевых показателей по численности Бундесвера. Канцлер выразил надежду на привлечение солдат за счёт заманчивых предложений, но подчеркнул, что, если система не сработает, разговор о призыве станет неизбежным. В том же выступлении он указал, что Украина не способна адекватно защищаться без поддержки Германии, связав необходимость помощи Киеву с задачей укрепления собственной обороны ФРГ.