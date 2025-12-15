В Тамбове суд отменил приговор врачу, которую признали виновной в гибели пациентки

В Тамбове апелляционный суд отменил обвинительный приговор врачу-эндоскописту Яне Шуваловой по делу о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Данное решение было передано пресс-службой судов Тамбовской области.

Первоначально мировой судья Советского района признал Шувалову виновной, усмотрев в её действиях преступную небрежность при проведении колоноскопии. В качестве наказания было назначено десять месяцев ограничения свободы с установленными судом запретами. Сама осуждённая и её защитник не согласились с этим вердиктом и подали апелляционную жалобу с требованием полного оправдания.

Апелляционная инстанция, изучив материалы дела и заслушав стороны, пришла к выводу, что выводы первоначального приговора не соответствуют фактическим обстоятельствам. На этом основании приговор был отменён, а мера пресечения в виде подписки о невыезде — изменена на обязательство о явке. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение, которое будет проводить другой мировой судья того же района.

Напомним, что поводом для уголовного дела стал эпизод 26 ноября 2023 года, когда 69-летняя пациентка пришла на колоноскопию для диагностики хронических запоров. В ходе процедуры Шувалова обнаружила у женщины возрастные изменения кишечника, а также перфорацию его стенки, которая могла быть причиной недомогания. Врач незамедлительно вызвала хирургическую бригаду, которая провела экстренную и успешную операцию, после чего сама пострадавшая не выражала претензий к клинике. Однако последующая проверка, инициированная областным Минздравом, привела к передаче материалов в суд.