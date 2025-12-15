Супруга депутата из Тольятти родила в Чили ради «сильного паспорта»

Жена депутата Думы Тольятти Александра Дорожкина Любовь Марченко родила ребёнка в Чили ради его возможности безвизовых путешествий в будущем. Об этом она рассказала в личном блоге в Сети, как утверждает телеграм-канал Baza.

Любовь Марченко родила ребёнка в Чили ради его возможности безвизовых путешествий в будущем. Видео © Telegram / Baza

Марченко указала, что ключевым мотивом стало стремление обеспечить новорождённого «сильным» паспортом, дающим право безвизового посещения свыше 160 государств. Она добавила, что её муж неожиданно преподнёс ей сюрприз, организовав перелёт в первом классе, стоимость которого может достигать суммы от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей.

В то же время в своих публикациях в соцсетях Дорожкин называет Россию своей Родиной, домом, источником сил и вдохновения. После распространения информации о родах супруги за пределами страны, в самарском отделении «Единой России», где состоит парламентарий, была инициирована служебная проверка.

Ранее сообщалось, что Аргентина положила конец «родильному туризму» для россиянок. Посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявила, что страна пересмотрела свою миграционную политику, отменив возможность получения гражданства сразу после рождения ребёнка. Теперь для получения аргентинского гражданства придётся подтвердить законное и постоянное проживание в стране в течение двух лет до подачи заявления.