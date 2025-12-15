Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 16:40

Супруга депутата из Тольятти родила в Чили ради «сильного паспорта»

Обложка © VK / Александр Дорожкин

Обложка © VK / Александр Дорожкин

Жена депутата Думы Тольятти Александра Дорожкина Любовь Марченко родила ребёнка в Чили ради его возможности безвизовых путешествий в будущем. Об этом она рассказала в личном блоге в Сети, как утверждает телеграм-канал Baza.

Любовь Марченко родила ребёнка в Чили ради его возможности безвизовых путешествий в будущем. Видео © Telegram / Baza

Марченко указала, что ключевым мотивом стало стремление обеспечить новорождённого «сильным» паспортом, дающим право безвизового посещения свыше 160 государств. Она добавила, что её муж неожиданно преподнёс ей сюрприз, организовав перелёт в первом классе, стоимость которого может достигать суммы от нескольких сотен тысяч до миллиона рублей.

В то же время в своих публикациях в соцсетях Дорожкин называет Россию своей Родиной, домом, источником сил и вдохновения. После распространения информации о родах супруги за пределами страны, в самарском отделении «Единой России», где состоит парламентарий, была инициирована служебная проверка.

ЕС снова ужесточит визовый режим для россиян
ЕС снова ужесточит визовый режим для россиян

Ранее сообщалось, что Аргентина положила конец «родильному туризму» для россиянок. Посол республики в России Энрике Игнасио Феррер Виейра заявила, что страна пересмотрела свою миграционную политику, отменив возможность получения гражданства сразу после рождения ребёнка. Теперь для получения аргентинского гражданства придётся подтвердить законное и постоянное проживание в стране в течение двух лет до подачи заявления.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Общество
  • Самарская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar