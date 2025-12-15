Прямая линия 2025
15 декабря, 16:01

Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет правила начисления штрафов за то, что человек не сообщил военкомату о своем переезде. Раньше такой штраф могли выписать только во время призыва, а теперь – в любое время года.
Несоблюдение обязанности информировать военный комиссариат о выезде с места жительства на срок, превышающий три месяца в течение календарного года, влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Данная законодательная инициатива, предложенная группой депутатов под руководством председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, направлена на приведение действующего законодательства в соответствие с нормами, регулирующими круглогодичный призыв граждан на военную службу.

Ранее в Госдуме начали обсуждать возможность предоставления отсрочки от срочной службы выпускникам колледжей и вузов. Ежегодно около 800 тысяч молодых специалистов призываются сразу после получения диплома, и многие из них затем не возвращаются к полученной профессии. Это, в свою очередь, наносит удар по кадровому обеспечению экономики.

