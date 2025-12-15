ЕС внёс в санкционный список 40 танкеров, перевозящих российскую нефть

Евросоюз расширил санкции против морских перевозок российской нефти, включив в чёрный список 40 танкеров так называемого «теневого флота». Решение приняли главы МИД стран ЕС на встрече в Брюсселе.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что новые ограничения касаются судов, которые, по версии ЕС, используются для обхода санкционного режима. Внесение танкеров в список означает запрет на заход в порты ЕС и обслуживание европейскими компаниями. Санкции будут вводиться в рабочем порядке.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза обсуждали возможность задерживать танкеры с российской нефтью в открытом море, однако пока не принимали никаких практических решений. Дискуссия на эту тему среди глав МИД стран ЕС будет продолжена.