Европейский союз в 2025 году выделил рекордные с начала специальной военной операции 27 миллиардов евро на поставки вооружения Киеву. Такие выводы привела глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на итоговой пресс-конференции в Брюсселе.

Каллас уточнила, что в текущем году была предоставлена рекордная по объёму поддержка, включающая поставки вооружений и техники. Она также добавила, что Европа выполнила свои обязательства по передаче Украине двух миллионов единиц боеприпасов. При этом глава дипломатической службы ЕС подчеркнула, что сейчас не время снижать темпы поддержки, а необходимо продолжать работу.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо жёстко раскритиковал политику финансовой поддержки Украины со стороны ЕС. Он сравнил Украину с чёрной дырой, поглощающей ресурсы объединения. Фицо заявил, что из-за этой поддержки Европа теряет миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и собственное устойчивое будущее. Он подчеркнул, что последствия такой политики становятся всё более отчётливыми для европейских граждан.