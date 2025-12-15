Росфинмониторинг получит возможность отслеживать переводы через СБП и карты «Мир»

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия Росфинмониторинга в сфере контроля за финансовыми операциями. Ведомство получит право запрашивать у Национальной системы платежных карт (оператор карт «Мир») данные по операциям с банковскими картами и через Систему быстрых платежей.

Согласно документу, информация будет передаваться безвозмездно и может включать сведения об операциях, совершаемых через личные кабинеты и другие каналы, в том числе через межведомственные электронные системы. Конкретный объём данных, сроки и порядок их передачи определят отдельным соглашением между Росфинмониторингом и НСПК при согласовании с Банком России.

Кроме того, служба сможет получать сведения об операциях с использованием универсального платёжного кода. Мера направлена на усиление борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.

Напомним, что в России до конца 2025 года могут принять закон о лимите банковских карт. Согласно законопроекту, гражданин сможет иметь не более 20 карт в целом и не более 5 карт в одном банке.