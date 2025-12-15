Профильный комитет Рады поддержал переименование копейки в «шаг»

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины начнёт поэтапно изымать из оборота монеты номиналом 10 копеек. В обращении останутся только монеты 10 и 50 копеек. Чеканка 10-копеечных будет остановлена, а существующие будут постепенно утилизироваться через банки. Новые монеты этого номинала выпускать не планируется. До полного изъятия банки и магазины обязаны принимать 10-копеечные монеты для оплаты.