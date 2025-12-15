Прямая линия 2025
15 декабря, 16:34

Профильный комитет Рады поддержал переименование копейки в «шаг»

Обложка © ТАСС / Алексей Павлишак

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов вынес рекомендацию одобрить законопроект, предусматривающий замену названия украинской копейки на «шаг» для «избавления от советского наследия». Данная информация была опубликована в Telegram-канале председателя комитета Даниила Гетманцева.
Гетманцев выразил уверенность в том, что данная инициатива послужит значительным и успешным шагом на пути к достижению макрофинансовой устойчивости страны.
Инициатива по отказу от названия «копейка» для украинской валюты, давно продвигаемая Национальным банком Украины (НБУ), обрела законодательную форму в октябре с внесением соответствующего законопроекта в парламент. Поскольку НБУ не может самостоятельно инициировать законодательные акты, в 2024 году регулятор обратился к спикеру Верховной Рады Руслану Стефанчуку с просьбой представить это предложение на рассмотрение народных депутатов. В Нацбанке подчёркивают историческую связь с названием «шаг», которое использовалось как разменная монета на украинских землях в XVII столетии, а также в период российской Гражданской войны. Глава НБУ Андрей Пышный заверил, что принятие законопроекта не повлечёт за собой мгновенного изъятия «копеек» из оборота; они будут параллельно использоваться с новыми «шагами» в течение определённого периода.

Ранее сообщалось, что Нацбанк Украины начнёт поэтапно изымать из оборота монеты номиналом 10 копеек. В обращении останутся только монеты 10 и 50 копеек. Чеканка 10-копеечных будет остановлена, а существующие будут постепенно утилизироваться через банки. Новые монеты этого номинала выпускать не планируется. До полного изъятия банки и магазины обязаны принимать 10-копеечные монеты для оплаты.

Наталья Демьянова
