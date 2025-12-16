Новости СВО. ВС РФ форсируют Гайчур, падение Песчаного, клещи для ВСУ вокруг Димитрова, Зеленский отказывается сдавать Донбасс, 16 декабря Оглавление Курская область, 16 декабря Днепропетровская область, 16 декабря Донецкая Народная Республика, 16 декабря Переговоры в Берлине: почему Зеленский отверг предложение США по Донбассу Армия России форсировала Гайчур в Запорожской области, в ДНР идёт наступление на Славянск, переговоры в Берлине не дали результата — дайджест Life.ru. 15 декабря, 21:07 Армия России бьёт по позициям ВСУ в Запорожской области. Обложка © РИА «Новости» / Александр Гальперин

Курская область, 16 декабря

106-я отдельная бригада Территориальной обороны понесла потери в районе Рыжевки. Сумское село находится в нескольких километрах от Курской области. По позициям формирования отработала артиллерия группировки «Север». В Сумскую область переброшены подразделения 160-й бригады ВСУ. Личный состав проходил обучение в Польше.

За сутки противник потерял на этом направлении свыше 80 человек, а также технику, в том числе шведскую БМП CV-90.

В 17-й отдельной тяжёлой механизированной бригаде ВСУ боевики страдают от своих же сослуживцев. В селе Великая Чернетчина сержант этого подразделения три дня насиловал в сарае своего подчинённого. Объяснил он свои действия воспитательной работой.

Днепропетровская область, 16 декабря

Группировка «Восток» продолжает наступать в Днепропетровской области. Бойцы 36-й мотострелковой бригады 29-й армии взяли под свой контроль село Песчаное. Оно находится на западном берегу реки Гайчур.

— Штурмовикам группировки «Восток» удалось форсировать водную преграду, по которой проходит украинская линия обороны, и взять под контроль участок местности площадью более трёх квадратных километров <…> Потеря Песчаного грозит противнику обвалом фронта на данном направлении, — объяснил военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 16 декабря 2025 года. Армия России освободила Песчаное в Днепропетровской области. Фото © Telegram / divgen

Донецкая Народная Республика, 16 декабря

ВС РФ зачищают Светлое, Гришино и Родинское, а также Димитров (Мирноград). В последнем противник находится в окружении. Авторы канала «Рыбарь» отмечают, что там есть мирные жители, оставшиеся в ожидании прихода Российской армии.

— На данный момент украинские формирования в городе практически не оказывают организованного сопротивления. Наиболее укреплённые узлы обороны ВС РФ уничтожают ФАБами с УМПК — их пример помогает более малочисленным группам противника выбрать сдачу в плен вместо продолжения бессмысленных боёв, — пишет «Рыбарь».

«Архангел спецназа» не исключает, что украинские формирования могут начать контратаку на этом направлении. Резервы они собирают в Сергеевке. Сюда Киев перебрасывает не только штурмовые подразделения, но и операторов БПЛА.

На севере ДНР российские военные развивают наступление от Северска. Большая часть Свято-Покровского уже под контролем России. Также идут бои на линии укреплений, создававшихся Украиной с 2022 года. Военный блогер Юрий Подоляка сообщает об успехах наших войск у Резниковки.

— Здесь по долине реки Сухой можно, опираясь на жилую застройку сёл Резниковка и Каленики (идущие здесь почти без перерыва и на которые можно опираться при наступлении), мы можем дойти до самой Рай-Александровки. Ключевому логистическому центру на пути к Славянску, — рассказал Подоляка.

Видео © Telegram / mod_russia

Переговоры в Берлине: почему Зеленский отверг предложение США по Донбассу

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на переговорах с представителями Украины в Берлине предложил Киеву вывести войска с территории Донбасса. Режим Зеленского отказывается это сделать, даже получив некоторые районы, контролируемые Москвой.

— Мы этого не примем. Это будет равносильно капитуляции украинской армии, — заявил Bild один из украинских чиновников.

Одновременно с этим украинские социологи опубликовали результаты опроса, согласно которому 63% граждан страны готовы терпеть боевые действия и дальше. Примерно такое же количество доверяют Владимиру Зеленскому.

— Много деталей, важно чтобы мир стал достойным. Нужно встречаться и работать для создания условий для завершения войны, — прокомментировал украинский диктатор переговоры в Берлине.

При этом экс-министр обороны Украины Рустем Умеров, участвующий в переговорах, назвал встречу «конструктивной и продуктивной» и поблагодарил Дональда Трампа за усилия по приближению к миру.

Авторы Даниил Черных