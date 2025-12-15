Lada Iskra поднялась на 11-е место в рейтинге самых популярных авто в России

Продажи новой модели Lada Iskra на второй неделе декабря достигли рекордных с начала запуска 668 автомобилей. Такую оценку привёл директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Он отметил, что этот результат позволил модели подняться на 11-е место в общероссийском рейтинге продаж. По мнению Целикова, при сохранении текущих темпов спроса Iskra имеет все шансы войти в первую десятку самых популярных автомобилей к концу 2025 года. Эксперт также обратил внимание, что данная модель стала практически единственной в топ-25, показавшей рост продаж на 10% в то время как весь рынок в тот же период просел на 24%.

«Вазовские дилеры говорят, что спрос на вазовскую новинку есть. И неплохой. Осеннее отставание в продажах было вызвано производственными сложностями при запуске новой модели. Но сейчас основные проблемы решены», — подчеркнул директор «Автостата» в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» объявил об отзыве более 33 тысяч автомобилей Lada Granta, выпущенных в этом году. Под отзывную кампанию попадают машины, проданные с 6 июня по 12 декабря 2025 года. В компании подчеркнули, что мера носит превентивный характер и направлена на подтверждение высоких потребительских характеристик продукции. Её цель — исключить даже потенциальные риски для клиентов.