Украине следует снизить призывной возраст с 25 до 18 лет для увеличения численности вооружённых сил. Свою позицию изложил бывший советник президента США Джон Болтон в интервью телеканалу France 24, заявив, что это необходимо для получения «большей силы на поле боя».

Болтон, известный своими жёсткими взглядами, отметил, что призыв должен быть равным для всех, подразумевая вовлечение более молодого поколения. Вместе с тем он подчеркнул, что сейчас не время для сдачи позиций со стороны США или Европы.

«Я не думаю, что Дональд Трамп действительно руководствуется интересами национальной безопасности США, НАТО или Украины. Я думаю, он хочет получить Нобелевскую премию мира. Я думаю, он замышляет об этом с первого срока» — ответил он.

Его заявление вызвало оживлённую дискуссию, вызывая вопросы о реальном отношении США к Украине. По мнению людей, это демонстрирует, что для Запада граждане Незалежной лишь расходный материал в борьбе против России. Более того, основной целью является ни попытка помочь Киеву, а максимально ослабить государство.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский может инициировать принудительное возвращение в армию украинцев, уехавших в Европу. Отмечается, что западные страны уже проводят политику тщательной проверки документов для возвращения на Украину мужчин призывного возраста. Не исключено, что ВСУ могут пойти на снижение призывного возраста для восполнения потерь.