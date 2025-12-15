Путин распорядился подготовить празднование 2650-летия Керчи

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 2650-летия основания Керчи. Юбилей одного из древнейших городов страны официально отметят в 2030 году.

В документе говорится, что глава государства принял предложение правительства о проведении юбилейных мероприятий. Региональным властям рекомендовано активно подключиться к подготовке и организации празднования. Ожидается, что к юбилею будут приурочены культурные, исторические и инфраструктурные проекты, подчёркивающие значение Керчи как одного из старейших городов России.

Ранее Владимир Путин подписал закон о штрафах за то, что человек не сообщил военкомату о своем переезде. Раньше такой штраф могли выписать только во время призыва, а теперь – в любое время года. Размер наказания составляет от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.