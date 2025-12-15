В России ужесточили контроль над финансовыми операциями сторонников экстремизма

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий финансовый контроль для лиц, связанных с экстремизмом или терроризмом. Соответствующий документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов.

Лица из специального списка теперь могут использовать свои деньги и имущество для покрытия основных жизненных потребностей себя и своих нетрудоспособных родственников. Это включает в себя зарплату, пенсии, стипендии, пособия и другие социальные выплаты. Правительство установило лимит в 10 тысяч рублей на человека в месяц для таких расходов, согласовав его с Банком России.

Кроме того, правительство может определить другие виды доходов, которые также можно будет тратить на нужды семьи. Однако любые такие операции, помимо обычных выплат, потребуют предварительного согласования с Росфинмониторингом. Для этого необходимо будет подать заявление с описанием планируемых действий и указанием задействованных банковских счетов.

Граждане, чьи средства были заморожены, смогут, помимо получения ежемесячного гуманитарного пособия, оплачивать налоги, штрафы и другие обязательные платежи. Для этого им потребуется подать заявление в межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремизма, указав планируемые операции, а также банки и счета, которые они намерены использовать.

Если совершение операций через банковский счёт невозможно, гражданам придётся обосновать это в заявлениях в Росфинмониторинг и ту же межведомственную комиссию, предложив альтернативные способы проведения платежей. В случае одобрения таких заявлений, может быть установлено ограничение на количество используемых банковских счетов или на способы проведения операций, если они осуществляются не через банк.

Кроме того, будут приостанавливаться любые операции граждан, находящихся в розыске, если есть основания полагать их причастность к экстремистской или террористической деятельности. Аналогично, будут замораживаться операции по банковским счетам и другие действия с деньгами или имуществом организаций и лиц, подозреваемых в диверсионной деятельности.

Также Путин подписал закон, расширяющий полномочия Росфинмониторинга в сфере контроля за финансовыми операциями. Ведомство получит право запрашивать у Национальной системы платежных карт (оператор карт «Мир») данные по операциям с банковскими картами и через Систему быстрых платежей.