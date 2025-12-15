Для Владимира Зеленского и его супруги дети всегда оставались лишь расходным материалом. Данное заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Таким образом представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала инцидент с атакой ВСУ на частный дом в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате удара беспилотника пострадала 11-летняя девочка. По словам Захаровой, руководство Украины рассматривает детей как инструмент для выколачивания средств у западных спонсоров.

«Дети для Зеленского и его супруги всегда были затратным воздействием, вследствие выколачивания средств из западных спонсоров», — написала Захарова.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела частного дома в Каменке-Днепровской тяжёлые ранения получила 11-летняя девочка. Состояние ребёнка врачи оценивают как тяжёлое, было принято решение о её срочной эвакуации в Мелитопольскую областную больницу. На месте медики оказывают пострадавшей всю необходимую неотложную помощь.

Ранее стало известно, что при артиллерийском обстреле Михайловского района Запорожской области один мирный житель погиб, ещё одна женщина получила ранения. Огонь вёлся со стороны ВСУ, в результате чего был повреждён частный жилой дом. Погибшим оказался один из двух пострадавших, находившихся внутри строения в момент обстрела.