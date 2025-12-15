Прямая линия 2025
15 декабря, 17:35

Захарова заявила, что дети для Зеленского всегда были расходным материалом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Larin

Для Владимира Зеленского и его супруги дети всегда оставались лишь расходным материалом. Данное заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.

Таким образом представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала инцидент с атакой ВСУ на частный дом в Каменке-Днепровской Запорожской области. В результате удара беспилотника пострадала 11-летняя девочка. По словам Захаровой, руководство Украины рассматривает детей как инструмент для выколачивания средств у западных спонсоров.

«Дети для Зеленского и его супруги всегда были затратным воздействием, вследствие выколачивания средств из западных спонсоров», — написала Захарова.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела частного дома в Каменке-Днепровской тяжёлые ранения получила 11-летняя девочка. Состояние ребёнка врачи оценивают как тяжёлое, было принято решение о её срочной эвакуации в Мелитопольскую областную больницу. На месте медики оказывают пострадавшей всю необходимую неотложную помощь.

Атаки ВСУ в Запорожье привели к гибели двух человек и ранениям семи мирных жителей
Ранее стало известно, что при артиллерийском обстреле Михайловского района Запорожской области один мирный житель погиб, ещё одна женщина получила ранения. Огонь вёлся со стороны ВСУ, в результате чего был повреждён частный жилой дом. Погибшим оказался один из двух пострадавших, находившихся внутри строения в момент обстрела.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Владимир Зеленский
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
