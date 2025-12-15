Террорист из «Крокуса» дал первые показания в суде

Один из предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни* впервые дал показания в суде. По словам участника процесса, Фаридуни* выступил на русском языке, без подготовки, признал свою вину, но утверждал, что якобы не осознавал последствия своих действий. Об этом сообщает РИА «Новости».

Допрос продолжится на следующем заседании суда. Уголовное дело рассматривается Вторым западным окружным военным судом с августа в выездном формате в здании Мосгорсуда. Процесс был закрыт для публики по ходатайству прокурора с целью обеспечить безопасность участников. Обвинение завершило представление доказательств в декабре, после чего суд начал заслушивать показания фигурантов.

Другой фигурант дела, 19-летний Мухаммадсобир Файзов*, готовит жалобу на действия силовиков при задержании. Адвокаты утверждают, что он сильно пострадал при падении с дерева с высоты около 15-20 метров, после того, как оперативники его спилили. После падения его госпитализировали, в суд он прибыл на каталке.

