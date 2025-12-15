Пенсионера оштрафовали на 26 тысяч рублей из-за залетевшего в рот листа

В британском городе Скегнесс 86-летний пенсионер был оштрафован за то, что плюнул на улице. Об этом случае со ссылкой на пострадавшего Роя Марша сообщает издание Daily Mail.

По словам мужчины, в ветреный день во время прогулки в его рот залетел лист, который он выплюнул откашлявшись. В этот момент рядом появились двое инспекторов муниципальных служб, которые заявили, что стали свидетелями нарушения. Несмотря на объяснения пенсионера, ему был выписан штраф в размере 250 фунтов стерлингов (26 тысяч рублей), который позднее удалось уменьшить до 150 фунтов (15,5 тысячи рублей) после подачи апелляции.

Жена Марша выразила возмущение произошедшим, отметив, что её супруг не имеет привычки плеваться на улице. Она также добавила, что после инцидента неоднократно наблюдала, как аналогичные инспекторы строго обращались с другими пожилым людям в городе. Дочь пенсионера обвинила городские службы в необоснованном преследовании стариков и создании для них атмосферы давления.

