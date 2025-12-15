Украинские власти и СМИ распространяют недостоверные данные о линии соприкосновения, чтобы усилить давление на США и внести выгодные для Киева корректировки в мирный план американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в Объединённой группировке войск ВС РФ.

В частности, СМИ Украины сообщали о якобы взятии под контроль населённых пунктов Кондрашовка, Радьковка и Московка на северо-западе и юго-западе от Купянска, а также микрорайона Юбилейный в самом городе. Однако эти сведения не соответствуют действительности.

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ готовят масштабное контрнаступление на Купянск силами бразильцев и заключённых. Для этой операции формируется специальный полк численностью не менее 2500 человек. Ударная группировка противника включает нацгвардейцев «Хартии», иностранных наёмников «Бразильского легиона», а также бойцов батальона «Шквал».