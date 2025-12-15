Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 18:26

Купянский вброс Зеленского: Раскрыты лживые планы Киева по давлению на Трампа

Раскрыты лживые планы Киева по давлению на Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svechkova Olena

Украинские власти и СМИ распространяют недостоверные данные о линии соприкосновения, чтобы усилить давление на США и внести выгодные для Киева корректировки в мирный план американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в Объединённой группировке войск ВС РФ.

В частности, СМИ Украины сообщали о якобы взятии под контроль населённых пунктов Кондрашовка, Радьковка и Московка на северо-западе и юго-западе от Купянска, а также микрорайона Юбилейный в самом городе. Однако эти сведения не соответствуют действительности.

«А был ли мальчик»: Военблогер Подоляка объяснил, что не так с поездкой Зеленского в Купянск
«А был ли мальчик»: Военблогер Подоляка объяснил, что не так с поездкой Зеленского в Купянск

Напомним, ранее стало известно, что ВСУ готовят масштабное контрнаступление на Купянск силами бразильцев и заключённых. Для этой операции формируется специальный полк численностью не менее 2500 человек. Ударная группировка противника включает нацгвардейцев «Хартии», иностранных наёмников «Бразильского легиона», а также бойцов батальона «Шквал».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • План Трампа
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar