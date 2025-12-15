Эксперимент с возможностью сдачи двух предметов на ОГЭ могут расширить до 12 регионов

Число российских регионов, принимающих участие в пилотном проекте по упрощённой процедуре сдачи ОГЭ для абитуриентов средних профессиональных учебных заведений, возрастет с трёх до 12. Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале Правительства России, к данной инициативе присоединятся ещё девять субъектов. Эксперимент предполагает, что девятиклассники, планирующие продолжить обучение в учреждениях СПО, будут сдавать лишь два обязательных экзамена для получения аттестата об основном общем образовании.

«Правительство решило продлить эксперимент по расширению доступности СПО, который предусматривает для выпускников 9-х классов, принявших решение о поступлении в СПО, право на сдачу только двух обязательных предметов для прохождения ОГЭ и получения аттестата об основном общем образовании», – говорится в сообщении.

Планируется, что в рамках поправок к эксперименту также присоединятся Камчатский край, Мурманская и Смоленская области, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

Напомним, первыми в пилоте стали три региона: Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область. До этого кабмин внёс в Госдуму законопроект, который расширяет действие эксперимента по сдаче двух предметов ОГЭ на Татарстан, Московскую, Ростовскую, Тверскую и Тюменскую области.

Ранее Рособрнадзор анонсировал предварительные даты проведения ЕГЭ в 2026 году. Основная волна экзаменов намечена на период с 1 июня по 9 июля, а дополнительный этап пройдёт с 4 по 25 сентября.