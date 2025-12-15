Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

15 декабря, 19:03

Росфинмониторинг включил 11 боевиков ВСУ в перечень террористов и экстремистов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Росфинмониторинг включил 11 боевиков ВСУ в перечень террористов и экстремистов в России. Среди них — Владимир Луговой*, Андрей Чемер*, Евгений Валуев* и ещё восемь человек, сообщает сайт ведомства.

Все фигуранты уже осуждены на длительные сроки за теракты в Курской области. По версии следствия, украинские боевики с оружием запугивали местных жителей, препятствовали их эвакуации и удерживали позиции, мешая продвижению российских войск.

Законом установлены ограничения: включённым в реестр запрещено взаимодействовать со СМИ, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться финансовыми услугами, кроме уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Ранее в перечень террористов и экстремистов были внесены бывший премьер-министр России Михаил Касьянов** и экономист Сергей Гуриев**. Кроме того, ещё в 2023 году они были внесены в реестр иноагентов. Также против Касьянова* в РФ возбуждено уголовное дело по статьям о попытке насильственного захвата власти и организации террористического сообщества.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

*Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

