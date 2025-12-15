В башкирском Стерлитамаке рухнул лифт с людьми

В Стерлитамаке произошло падение лифта с пассажирами в жилом доме на улице Строителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, выявившая информацию в ходе мониторинга.

В многоэтажном доме в Стерлитамаке рухнул лифт с людьми. Видео © Telegram / Mash Batash

По информации телеграм-канала Mash Batash, кабина пролетела со второго этажа на первый. Внутри находились мужчина и девушка. По предварительным данным, они не пострадали, но испытали сильный испуг. Местные жители отметили, что в подъезде часто случаются перебои с электричеством, которые могут влиять на работу лифтового оборудования.

«Прокуратура установит обстоятельства и причины случившегося, проверит исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение требований безопасности при содержании и эксплуатации лифтового оборудования», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что в Уфе произошло падение лифта с двумя подростками. Кабина пробила трубу с горячей водой и стала заполняться паром. Спасатели совместно с лифтёрами провели операцию по эвакуации, после чего медики осмотрели пострадавших и отпустили их домой.