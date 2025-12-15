Будапешт блокирует планы Евросоюза по переводу военной учебной миссии на территорию Украины. Данное заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания глав МИД стран ЕС в Брюсселе.

По его словам, подобный шаг стал бы абсолютной красной линией, пересечения которой Будапешт не допустит ни при каких обстоятельствах. Сийярто подчеркнул, что размещение миссии на Украине несёт в себе огромные риски эскалации конфликта и подвергнет непосредственной опасности как Венгрию, так и народ республики.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо жёстко раскритиковал политику финансовой поддержки Украины со стороны ЕС. Он сравнил Украину с чёрной дырой, поглощающей ресурсы объединения. Фицо заявил, что из-за этой поддержки Европа теряет миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и собственное устойчивое будущее. Он подчеркнул, что последствия такой политики становятся всё более отчётливыми для европейских граждан.