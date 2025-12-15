Прямая линия 2025
Регион
15 декабря, 18:44

В Минобороны Турции заявили, что сбили беспилотник над Чёрным морем

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Военно-воздушные силы Турции успешно нейтрализовали БПЛА, который находился в воздушном пространстве Чёрного моря, в непосредственной близости от границ страны. Данная информация была официально подтверждена Министерством обороны республики. Принадлежность дрона в Анкере не уточнили.
Ведомство заявило об обнаружении воздушного объекта, направлявшегося к границам Турции над Чёрным морем. В ответ на это были задействованы стандартные процедуры наблюдения. Для обеспечения безопасности были подняты истребители F-16 (под контролем НАТО и Турции). По итогам проверки установлено, что это был вышедший из-под контроля дрон.

«Во избежание возможных негативных последствий БПЛА был сбит в безопасном районе», — сообщили в Минобороны Турции.

А недавно Украина совершила ряд атак на танкеры в турецкой части Чёрного моря. Так, 2 декабря стало известно об атаке безэкипажных катеров на российское судно Midvolga 2, которое шло в Грузию с партией подсолнечного масла. Ряд экспертов предполагает, что это была провокация для срыва дипломатических усилий по урегулированию украинского конфликта.

Наталья Демьянова
