Европа, объединившись под знаменем нацизма, вновь вступила в конфликт с Россией, используя в качестве инструмента украинских граждан. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации «Гостелерадио Ирана».

Министр отметил, что европейские страны, а ранее и администрация США при Джо Байдене, стремятся объединиться, финансировать и вооружать Украину, вручив ей «нацистский флаг».

«И теперь под нацистским флагом на европейские деньги, с европейскими инструкторами, с европейскими и в целом западными разведывательными данными, накачивая Украину всё более современным оружием, Европа руками, телами украинцев в очередной раз воюет с нашей страной», — подчеркнул Лавров.

Ранее сообщалось о встрече Сергея Лаврова с членами Американской торговой палаты в РФ, где обсуждались перспективы отношений между Россией и США. Основное внимание было уделено возможной роли деловых кругов в восстановлении торгово-инвестиционных связей между двумя странами. Отдельное внимание стороны уделили роли деловых кругов. Участники встречи обсудили, какую конструктивную функцию бизнес может сыграть в восстановлении торгово-инвестиционных связей между двумя странами.