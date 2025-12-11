Путин в Индии
11 декабря, 12:01

Лавров: Не менее 100 британских подданных воюют против России в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Angelov

Около сотни британских военных принимают участие в боевых действиях против России в зоне специальной военной операции. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время посольского круглого стола по украинскому урегулированию.

«Сейчас уже вынуждены были признать факты прямого участия в войне против России британских военнослужащих, спецназовцев. После того как один из них погиб, британское правительство не могло скрывать эти обстоятельства. Заявлено, что не менее 100 британских подданных находятся в рядах воюющих против Российской Федерации», — сказал Лавров.

Он добавил, что Москва сделает все необходимые выводы из «этого очередного проявления истинной сущности британского режима». По словам министра, подобные действия только усугубляют напряжённость и подрывают стабильность в регионе.

Французским наёмникам ВСУ пообещали «горячий приём» от российских комплексов
Напомним, ранее Правительство Великобритании официально подтвердило гибель своего военнослужащего на Украине. В заявлении отмечалось, что он погиб во время наблюдения за испытаниями украинского вооружения. При этом власти Великобритании с неохотой признали наличие своего военного контингента в рядах ВСУ.

