Путин присвоил 201-й Гатчинской военной базе почётное наименование «гвардейская»

201-й Гатчинской военной базе присвоено почётное наименование «гвардейская». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указа говорится, что почётное наименование «гвардейская» присваивается 201-й Гатчинской военной базе за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной, ордена Жукова военной базе почётное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 201-я гвардейская Гатчинская дважды Краснознаменная, ордена Жукова военная база», — говорится в тексте указа.

