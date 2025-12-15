Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 20:04

Путин присвоил 201-й Гатчинской военной базе почётное наименование «гвардейская»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

201-й Гатчинской военной базе присвоено почётное наименование «гвардейская». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В тексте указа говорится, что почётное наименование «гвардейская» присваивается 201-й Гатчинской военной базе за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

«За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю: присвоить 201-й Гатчинской дважды Краснознаменной, ордена Жукова военной базе почётное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 201-я гвардейская Гатчинская дважды Краснознаменная, ордена Жукова военная база», — говорится в тексте указа.

Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде
Путин подписал закон о штрафах за несообщение в военкомат о переезде

Ранее Владимир Путин распорядился подготовить празднование 2650-летия основания Керчи. Юбилей города, который отметят в 2030 году, планируется сопроводить культурными, историческими и инфраструктурными проектами. Региональным властям рекомендовано активно подключиться к подготовке и организации празднования. Ожидается, что к юбилею будут приурочены культурные, исторические и инфраструктурные проекты, подчёркивающие значение Керчи как одного из старейших городов России.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar