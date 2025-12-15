Полина Диброва прокомментировала первый выход в свет с Романом Товстиком

Экс-супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина впервые вышла в свет совместно с миллиардером Романом Товстиком. Выход состоялся на новогодней вечеринке Dibrova Club, сообщает Super.

На мероприятии она прокомментировала ситуацию, отметив, что Товстик находился рядом и поддерживал её. По её словам, совместное присутствие на личном празднике стало «правильным» решением. Кроме того, отвечая на вопрос о доме, который её бывший муж выставил на продажу, Диброва дала понять, что не связывает свои планы с этой недвижимостью, а хотела бы свой собственный дом.

А ранее Полина Диброва решила кардинально сменить имидж к новогодним праздникам. Она сделала короткую стрижку и устроила фотосессию в новом образе. Однако не все фанаты поверили в преображение Полины. Некоторые решили, что она всего лишь туго собрала волосы на затылке и вряд ли состригла их. Экс-супругу ведущего также сравнили с Людмилой Гурченко и Ириной Понаровской.