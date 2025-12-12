Полина Диброва резко стала «‎копией» Гурченко, но подписчики подняли панику из-за причины

Бывшая супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина, которая изменила ему с другом семьи, решила кардинально сменить имидж к новогодним праздникам. Она сделала короткую стрижку и устроила фотосессию в новом образе. Снимки женщина показала в соцсети.

Диброва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ polinadibrova

«Волшебный вечер. Я, наконец, нашла лучшую ёлку к празднику, скоро покажу», — кокетливо подписала фото Диброва. И добавила, что у неё теперь новый образ.

Однако не все фанаты поверили в преображение Полины. Некоторые решили, что она всего лишь туго собрала волосы на затылке и вряд ли состригла их. Экс-супругу ведущего также сравнили с Людмилой Гурченко и Ириной Понаровской. Однако кто-то из поклонников не исключил, что женщина оказалась в депрессии, ведь так резко меняют «лук», когда ходят полностью закрыть дверь в прошлое и начать новую жизнь.

Напомним, 66-летний Дмитрий Дибров развёлся с 36-летней супругой Полиной в сентябре 2025 года. Она изменила ему с другом семьи Романом Товстиком, который на тот момент тоже состоял в браке и воспитывал шестерых детей. Сейчас россияне очень сочувствуют телеведущему и надеются, что он найдёт всё же настоящую женщину. Недавно знакомые Диброва рассказали, что он закрутил роман с многодетной вдовой, которая младше его. Но журналисты выяснили, что речь шла лишь о хорошей приятельнице его экс-супруги. Шоумен уже был знаком с ней ещё до развода.