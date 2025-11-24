Россия и США
24 ноября, 13:27

Знакомые Диброва заявили, что телеведущий закрутил роман с богатой многодетной вдовой

Дмитрий Дибров. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

66-летний телеведущий Дмитрий Дибров нашёл утешение после развода с 36-летней Полиной, начав отношения с многодетной вдовой, сообщает kp.ru со ссылкой на окружение артиста. По данным издания, новая избранница звезды — деловая женщина 35-40 лет.

«Это деловая женщина, состоятельная, с прекрасным образованием и прибыльной профессией. Ей примерно от 35 до 40 лет. Тщательно следит за собой и выглядит очень эффектно», — рассказали знакомые Диброва.

Именно с этой спутницей ведущий якобы летал на Бали, что ранее объясняли попыткой избежать внимания после инцидента с расстёгнутой ширинкой. При этом остаётся открытым вопрос, как избранница отнеслась к публикациям о посещении Дибровым секс-вечеринок и истории с ширинкой.

Напомним, Дмитрий Дибров оказался в эпицентре громкого скандала, когда человек, похожий на него, разгуливал по улице с предметом, похожим на пенис. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что Диброва нужно уволить с федеральных каналов. В комментарии для Life.ru эскортница Полина Vogue подтвердила появление Диброва с торчащим из ширинки пенисом. На фоне конфуза гонорар Диброва вырос до 5 млн рублей. Позже артист прокомментировал свою выходку.

